Ap måtte halde sinnet tilbake etter 22. juli-terroren

Det kjem fram i boka «Arbeiderpartiet og 22. juli», skriven av historikar Hallvard Notaker.

Boka, som kjem ut på Aschehoug forlag denne veka, er skriven på oppdrag frå Ap, som ønskte ei samla og uavhengig framstilling av rolla til partiet i perioden frå 22. juli-angrepa i 2011 til stortingsvalet 2013. Notaker er hyra inn av forlaget, ikkje partiet, og Ap har ikkje fått godkjenne manus før trykking.

I boka beskriv Notaker korleis AP-leiinga, med statsminister og partileiar Jens Stoltenberg i spissen, etter angrepa valde å vektleggje at angrepa var eit angrep på Noreg og demokratiet, sjølv om angrepa òg var eit openbert angrep mot Arbeidarpartiet. Det vart lagd stor vekt på at retorikken skulle vere mest mogleg samlande.

– Heilt frå dei første dagane etter angrepa var Ap veldig på vakt mot å framstå som dei ville slå politisk mynt på 22. juli, fortel Notaker til NTB.

Johansen ville utfordre

Det gjorde det samtidig vanskeleg for dei i partiet som ønskte å gå hardare ut mot tankegods og haldningar som hadde likskapar med terroristen Anders Behring Breiviks høgreekstreme ideologi, ifølgje boka.

Notaker seier mange i Ap hadde eit ønske om å seie at det fanst ei kopling ikkje berre mellom høgreekstreme og 22. juli, men også mot meir sosialt aksepterte høgrepopulistiske miljø.

– Eg trur det har vore tungt for mange i Ap å halde tilbake det dei har kjent eit stort behov for å seie, seier Notaker.

Dåverande partisekretær Raymond Johansen, no byrådsleiar i Oslo, var blant dei som ønskte å dra i gang denne debatten.

Gjennom hausten prøvde han fleire gonger å opne for eit oppgjer om grensene mellom høgrepopulistisk ideologi og høgreekstremisme, men ifølgje boka vart han halden tilbake av partileiinga og statsminister Jens Stoltenberg ved fleire høve.

Stoltenberg skal ha vore stadig på vakt mot det som kunne så splid i befolkninga, og var redd for at «den felles trøsten ville forsvinne i krangel». AP-leiinga frykta at eit slikt oppgjer ville bli oppfatta som eit oppgjer mot Framstegspartiet, noko som ville kortslutte debatten og øydeleggje prosjektet.

Sandberg på talarstolen

Lengst gjekk Johansen under LO Stats kartellkonferanse på Gol i november, då han til NRK uttalte at «veldig mye av måten høyrepopulistiske partier og høyreekstremister snakker på er lik», og at «holdningsleverandører» ikkje berre kunne «kaste rundt seg med utsagn, for deretter å toe sine hender når ordene ble lyttet til». Inntrykket av at Johansen eigentleg snakka om Frp, vart forsterka då dåverande AUF-leiar Eskil Pedersen i eit intervju etterpå uttalte at det ikkje var nokon tvil om at «Fremskrittspartiet har bidratt til en ganske hatsk debatt om innvandring».

Hendinga kulminerte i ein opprivande debatt i stortingssalen og den mykje omtalte episoden der dåverande stortingsrepresentant for Frp, Per Sandberg, uttalte frå Stortingets talarstol at «er det noen som har spilt offer etter 22. juli, så er det til de grader Arbeiderpartiet». Sandberg beklaga raskt utsegna, men dette vart omtalt som eit sporskifte i debatten om 22. juli.

Etter denne hendinga kom den klare meldinga til Johansen frå Jens Stoltenberg om å la desse temaa liggje, med mindre dei to hadde diskutert det på førehand, heiter det i boka.

I arbeidet har Notaker fått tilgang til store mengder nytt materiale, som e-post- og sms-korrespondanse mellom nøkkelpersonar i AP-leiinga og notat skribla ned under angrepa. Forfattaren har òg gjort ei rekkje intervju.

