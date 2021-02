Treningssentera i Bærum blir opna

innenriks

Politikarane vedtok onsdag å lempe på fleire av dei strenge smittevernreglane som vore i kommunen dei siste vekene. Mellom anna kan treningssenter opnast for dei som er busett i kommunen, og også gruppetimar blir tillate. Vidare blir organiserte utandørsaktivitetar for vaksne tillate, skriv Budstikka.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen tilrår ein forsiktig og gradvis opning.

– No går vi vidare med ei skrittvis opning og lettar. Det står eg heilt bak, men eg må minne om den usikre situasjonen vi står i. Det er skjørt og framleis veldig ustabilt., seier Nilsen til avisa.

Då Oslo stengde alle treningssentera i november, strøymde mange treningshungrige over kommunegrensa til Bærum for å trene. Men med onsdagsvedtaket vil treningssentera innføre kontroll i døra.

– Vi slepp berre inn medlemmer som er busette i kommunen der treningssenteret ligg. Dette gjer vi for å avgrense sosial mobilitet på tvers av kommunane, seier regionsjef Niklas Ursin for Sats i Asker, Bærum, Østfold og to senter i Oslo.

