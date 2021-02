Søreide åtvarar mot å ta vellykka Arktis-samarbeid for gitt

innenriks

Under den internasjonale nordområdekonferansen Arctic Frontiers denne veka blir 25-årsjubileet markert for skipinga av rådet.

– Det er framleis eit veldig levande internasjonalt samarbeid sjølv etter 25 år. Det seier noko om viljen i landa til å investere i Arktisk råd. Det er ei bragd å bringe saman åtte land trass i andre usemjer. Vår høgaste prioritet er at det framleis skal vere slik. Men vi må ikkje ta det for gitt at det skal halde fram slik, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på konferansen onsdag.

Trass forskjellar

Ho rosa samarbeidet mellom Norden, USA, Canada og Russland, først og fremst om forsking og miljøtiltak. Dei arktiske landa har òg vorte samde om avtalar for søk og redning, og oljevernsberedskap.

– Eg ser på satsinga Arktisk råd gjer på miljø og klima, som ein av dei viktigaste delane i samarbeidet. I tillegg har rådet skapt eit format der alle dei arktiske statane møtest og arbeider i lag trass i forskjellar på andre område, seier statsråden.

Ikkje store forandringar

På spørsmål om forholdet til den nye Biden-administrasjonen, svarer ho diplomatisk at «det i alle fall blir mer forutsigbart». Ho ser ikkje nødvendigvis dei store forskjellane frå Trump-administrasjonen på dei store og viktige sakene, men kanskje ein litt annan tone og prioriteringar her og der.

– Vi forventar ikkje forandringar på mange av dei store politikkområda, som viljen til å konfrontere Kina. Men vi ser politikkforandringar på område som å gå inn i Parisavtalen, ikkje trekke seg frå WHO, og i ønsket om å styrkje transatlantiske band, seier Søreide.

Noreg treng amerikansk leiarskap

Ho understrekar at Noreg dei siste 80 åra har hatt eit godt og nært forhold til USA gjennom skiftande amerikanske administrasjonar og norske regjeringar.

– Det har vore vanskeleg for Noreg og for andre land å forstå kva den amerikanske politikken har vore dei siste fire åra. Vi har kritisert amerikansk tilbaketrekking frå internasjonale organ. No ser vi positive teikn til at Biden-administrasjonen tek opp att engasjementet i internasjonale forum. Det er viktig for Noreg fordi vi treng amerikansk leiarskap, seier utanriksministeren.

(©NPK)