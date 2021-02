NHO håpar på rask løysing på vaksinepass

innenriks

– Det er viktig at ein jobbar raskt med dette, seier Almlid til NTB.

Onsdag vart det kjent at Danmark skal utvikle eit digitalt vaksinepass, som vil vere klart om tre–fire månader. Målet er at det skal kunne brukast i samband med reiser.

Ei gledeleg nyheit, meiner Almlid, som peikar på at òg EU og Verdshelseorganisasjonen jobbar med å utvikle eit internasjonalt vaksinepass.

– Eit slikt pass vil vere veldig bra for alle, ikkje minst for næringslivet. Det kan bety at vi får hjula i gang tidlegare, seier NHO-direktøren.

– Men det er viktig å avklare ein del fallgruver, ikkje minst om vaksinen vernar mot smitte. Dessutan må vi sikre at personvernet blir vareteke, og vi må sikre at ikkje falske pass kjem i omløp, seier han.

Island innførte i slutten av januar vaksinepass for å gjere utanlandsreiser lettare for koronavaksinerte.

