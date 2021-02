Høie forstår tiltaksforvirring

innenriks

– Det er jo alltid spesielt ved nye situasjonar, til dømes no med den meir smittsame koronavarianten, der vi må bruke statlege tiltak for å slå ned lokale utbrot. Så må vi bruke nye ord for å forklare, og då er erfaringa mi at det går nokre dagar før ting set seg, sa Høie på pressekonferansen onsdag på spørsmål frå Aftenposten.

Han understrekar likevel at tiltaka som no blir brukte, liknar tiltak som er brukt mange stader i landet, men då etter lokale vedtak og med ulike samansetningar.

– Erfaringa er at dei fleste får ganske god oversikt etter kort tid over kva som gjeld der ein bur og i eins eige liv, seier helseministeren.

Han legg til at styresmaktene prøver å gjere tiltaka enklast mogleg, men at dersom ein skulle fokusert berre på å gjere dei enkle og oversiktlege, ville konsekvensen truleg vore mykje strengare tiltak.

(©NPK)