Høie: Det blir lov å klemme igjen på sjukeheimar frå neste veke

– Det blir lov å klemme igjen. Bebuarar som er vaksinerte, treng ikkje halde avstand til besøkjande som er vaksinerte, seier helseminister Bent Høie.

Dei nye råda gjeld frå måndag 8. februar. I ei pressemelding minner Helsedepartementet om at det tek 1–2 veker etter siste dose før vaksinen gir fullt vern.

Han la til at bebuarar òg kan ha nærkontakt med besøkjande som ikkje er vaksinerte, men det bør dreie seg om få personar, og dei same personane over tid.

Må sjølv vurdere besøksstans

– Andre besøkjande må framleis halde avstand, sjølv om dei besøkjer nokon som er vaksinerte, sa Høie.

For desse gjeld framleis rådet om minst éin meters avstand.

Avgjerdene om besøksreglar for sjukeheimar der ikkje alle bebuarane er vaksinerte, blir tekne lokalt.

– Sjukeheimane må framleis vurdere behov for besøksstans dersom det kjem utbrot eller uavklarte situasjonar, sjølv om bebuarane er vaksinerte, sa statsråden.

Gledeleg nyheit

Eldreombod Bente Lund Jacobsen meiner at mangelen på nærkontakt er ein svært viktig grunn til at tempoet i vaksinasjonen må aukast. Samtidig seier ho at nyheita frå Høie er god.

– At ferdig vaksinerte på sjukeheimane igjen kan få klemme sine kjære, er svært gledeleg. Dette er etterlengta for mange som har lide under mangel på nærkontakt i lang tid, seier Bente Lund Jacobsen.