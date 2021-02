Guldvog: Planane til Ulvik kommune er tilstrekkelege

innenriks

– Det har vore dialog med kommunane, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvaltaren for å leggje til rette kva slags innsats som skal bli sett inn. Her vart det vurdert at planane ein hadde hos Statsforvaltaren og kommunen ville vere tilstrekkelege, sa Guldvog på ein pressekonferanse onsdag.

Han understrekar at det er løpande dialog mellom dei fire instansane etter kvart som situasjonen utviklar seg.

– Kommunane har lagt seg på omtrent same nivå som i Nordre Follo-utbrotet, men gjennom lokale vedtak, seier Guldvog.

(©NPK)