Frp sjokkert av klimautspel frå Ap: – Heilt hårreisande

innenriks

– Norske bedrifter kan risikere å gå konk på den vegen som Arbeidarpartiet legg ut på, seier Dale til NTB.

Han meiner det er rein overbodspolitikk Ap no driv med.

– Det set norske arbeidsplassar på spel. Og at Arbeidarpartiet vel å gjere det i den situasjonen som norske industriarbeidarar i dag er i, med veksande arbeidsløyse og ekstremt krevjande tider for mange bedrifter, er heilt hårreisande.

Kvotekjøp

Det er Arbeidarpartiets kategoriske nei til kvotekjøp Frp-politikaren reagerer på.

Overfor NTB tysdag uttalte Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide at partiet går inn for eit kutt i dei totale norske utsleppa av klimagassar på 55 prosent frå 1990-nivå innan 2030 – og at heile dette kuttet skal takast innanlands.

– Det skal oppfyllast i Noreg. Det skal ikkje vere igjennom fleksibilitetsmekanismar eller kvotekjøp i utlandet, sa Eide.

Eit sjumilssteg vekk frå fornufta, meiner Dale.

Det som vil skje, meiner han, er at klimakvotane som Noreg ikkje får bruk for på grunn av store utsleppskutt, vil bli kjøpt opp av bedrifter i andre land i EUs kvotemarknad. Då kan dei andre landa auke utsleppa sine og halde prisane nede, medan industriarbeidsplassar i Noreg går tapt.

– Hovudbekymringa mi med det Arbeidarpartiet foreslår, er at norske bedrifter går over ende med eit høgt kostnadsnivå som dei ikkje kan komme seg ut av, seier Dale.

– Det er det diametralt motsette av det Arbeidarpartiet har meint i 20 år.

Frp-nei til tredobla CO2-avgift

I intervjuet med NTB gjer Eide det òg klart at Ap støttar forslaget i den nye klimameldinga til regjeringa om å auke CO2-avgifta frå rundt 590 kroner i dag til 2.000 kroner i 2030.

Frp, derimot, seier nei til avgiftsauken.

– Det er uaktuelt, seier Dale.

– Det blir eit særnorsk høgt avgiftsnivå på norsk industri som anna europeisk industri ikkje vil få. Det betyr at vi ikkje berre taper i konkurransen mot India, Kina og andre store land som ikkje har ei konkret utsleppsforplikting for 2030. Vi taper òg kampen internt mot dei næraste handelspartnarane våre i EU, åtvarar han.

Frp skal no i forhandlingar med regjeringspartia om klimaplanen. Men sjansen er stor for at det raskt blir samtalar med partia på venstresida om eit breiare forlik i Stortinget.

Etterlyser konkrete forslag

Aps klimautspel får òg kritikk frå Natur og Ungdom, som saknar konkrete forslag frå partiet til korleis kutta skal skje.

Spesielt når det gjeld kutt i kvotepliktig sektor og oljebransjen, manglar partiet truverd, meiner Natur og Ungdoms leiar Therese Hugstmyr Woie.

– Vi heiar absolutt på at Ap skal få med Stortinget på å auke ambisjonane i klimaplanen, men dei må ha meir enn eit mål og CO2-avgift å vise til, seier Woie.

– Tipset vårt til Ap er at så store kutt vil krevje stans i nye oljefelt i Barentshavet, eit investeringsnøytralt petroleumsskattesystem og ei omstillingsavgift for olje- og gassproduksjon, seier ho.

(©NPK)