Fleirtalet er ikkje samd i vaksineprioriteringa til regjeringa

Berre 24 prosent støttar Folkehelseinstituttet (FHI) og fordelingsstrategien til regjeringa, der vaksinedosane skal fordelast likt ut ifrå folketal, ifølgje ein undersøking Respons Analyse har utført for VG.

Dermed er fleirtalet samd med byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen (Ap), som har gitt sterkt uttrykk for at smittetrykket bør prioriterast.

– Haldninga mi er at vi må vaksinere mest der smittefaren er størst, uansett om det er Oslo eller Hitra. Då hindrar vi vidare smittespreiinga i landet, seier Johansen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) svarer at det førebels ikkje kjem nok vaksinar til landet – og at dersom ein skulle vaksinere innbyggjarane i Oslo, måtte dei ta nesten alle vaksinar frå resten av landet i ein periode.

– Dette vil vere risikabelt i ein pandemi, fordi vi ikkje veit kvar neste utbrot vil komme. Det er fare for at fleire vil bli alvorleg sjuke og døy totalt i landet vårt, viss vi no prioriterer knappe vaksinar til eit av områda med mest smitte, seier Erlandsen.

Ho seier tilgang på vaksine og ny kunnskap om effekten av vaksinen og smittesituasjonen kan endre prioriteringa.

