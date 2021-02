FHI vil vente opptil tre månader mellom AstraZeneca-vaksinedosar

innenriks

Til liks med dei to vaksinane som allereie er i bruk i Noreg, skal òg AstraZeneca-vaksinen givast i to dosar.

For denne vaksinen kan det skje innanfor eit intervall på fire til tolv veker, men Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikkje tilrå at dose to blir sett for raskt. Tilrådinga lyder på åtte til tolv veker.

– Dette gjer vi fordi dataa så langt antydar at eit forlengt doseringsintervall aukar effekten av vaksinen etter andre dose, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB.

Første dose vernar godt

Ifølgje Bukholm ser det ut til at vaksinen gir eit ganske godt vern etter at første dose er gitt, og at den varer i tre månader.

– Det betyr òg at vi ikkje vil finne grunn til å halde igjen dosar for å sikre at vi har tilstrekkeleg til å gi dose nummer to, seier han.

Når det gjeld dei to vaksinane frå Pfizer-Biontech og Moderna, er dette heilt annleis. Der er det viktig å gi dose to etter høvesvis tre og fire veker.

Stor studie

Éin enkelt dose med AstraZeneca-vaksinen gir 76 prosents vern i opptil 90 dagar, viser ein studie utført ved universitetet Oxford i Storbritannia, som var med å utvikle vaksinen. Etter andre dose aukar vernet til 82 prosent.

17.000 menneske i Storbritannia, Sør-Afrika og Brasil har inngått i studien, der nokre fekk vaksine og andre ikkje. Blant dei som fekk éin dose av AstraZenecas vaksine, var det tre veker seinare ingen som var innlagde på sjukehus, medan det i kontrollgruppa var 15 innleggingar.

– Bremsar smittespreiing

Det vekkjer oppsikt at vaksinen òg bidreg til å bremse smittespreiing, ifølgje studien. Éin enkelt vaksinedose reduserte risikoen for å overføre smitte til andre med 67 prosent.

Vaksinen har dermed «betydeleg effekt» når det gjeld bremsing av smittespreiing, konkluderer forskarane i ein såkalla prepublikasjon i legetidsskriftet The Lancet.

Smitteverndirektøren hos FHI beskriv resultata som viktige.

Om funnet vil vere med på å påverke val i den norske vaksinestrategien, kan han ikkje seie. I Noreg får alle kommunar vaksine etter del innbyggjarar i risikogruppe, men mange har kravd at område med mykje smitte må prioriterast. FHI har delvis grunngitt strategien med at ein ikkje veit om vaksinane hjelper mot smittespreiing.

Smittebrems blant unge

Bukholm seier dei gjer vurderingar fortløpande mellom jamn fordeling til heile landet eller skeivfordeling til ein eller fleire regionar.

– Men vi vil gjere merksam på at vi heile tida har lagt inn i scenarioa og utrekningane våre at vaksinane har ei betydeleg evne til å hemme smitte, seier han.

– Det er òg viktig å merke seg at evna vaksinane har til å hemme smitte får størst effekt på spreiing av sjukdommen når vi vaksinerer dei unge. Samtidig vil den største effekten på å hindre død og tapte leveår og sjukehusinnleggingar vere å vaksinere dei eldste, seier Bukholm.

Ikkje til eldre

Diskusjonen held samtidig fram om kor godt dokumentert AstraZeneca-vaksinen er. I Sveits har legemiddelverket vedteke at vaksinen ikkje skal godkjennast før det finst meir data. Fleire land vil ikkje gi vaksinen til eldre menneske fordi det heftar uvisse ved effekten.

Også i Noreg vil FHI tilrå at han berre blir gitt til personar som er yngre enn 65 år.

– Det blir lagt til grunn i godkjenninga at vaksinen truleg har effekt òg blant dei eldre, men sidan dette førebels ikkje er godt dokumentert, vil vi velje å tilrå denne vaksinen til dei under 65 år inntil eventuelle nye opplysningar finst, seier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

