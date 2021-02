FHI veit ikkje kor mykje meir smittsamt mutantviruset er

innenriks

Det har tidlegare vore antyda at mutantviruset kan vere opptil 70 prosent meir smittsamt enn det opphavlege koronaviruset, men det heftar stor uvisse ved anslaget, ifølgje Stoltenberg.

– Vi veit ikkje kor mykje meir smittsamt dette viruset er i Noreg, seier ho.

Mykje av uvissa knyter seg til korleis viruset smittar i ulike land og under ulike forhold, påpeikar direktøren ved Folkehelseinstituttet.

– Og vi er jo eit land med strenge smitteverntiltak som veldig mange følgjer, seier Stoltenberg.

Ho trur det vil ta nokre veker å få meir oversikt om korleis mutantviruset smittar, samanlikna med vanlege variantar.

– Men vi tek høgd for at ein rask smitteauke kan skje. Samtidig ser vi at det lèt seg handtere med dei vanlege verkemidla, seier ho.

