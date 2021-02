FHI tilrår opptil tre månader mellom AstraZeneca-vaksinedosar

innenriks

Til liks med dei to vaksinane som allereie er i bruk i Noreg, skal òg AstraZeneca-vaksinen givast i to dosar.

For denne vaksinen kan det skje innanfor eit intervall på fire til tolv veker, men Folkehelseinstituttet vil tilrå at dose to ikkje blir sett for raskt. Tilrådinga er på åtte til tolv veker.

– Dette gjer vi fordi dataa så langt antydar at eit forlengd doseringsintervall aukar effekten av vaksinen etter andre dose, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB.

Ifølgje Bukholm ser det ut til at vaksinen gir eit ganske godt vern etter at første dose er gitt og at den varer i tre månader.

– Det betyr òg at vi ikkje vil finne grunn til å halde igjen dosar for å sikre at vi har tilstrekkeleg til å gi dose nummer to, seier han.

(©NPK)