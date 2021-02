Ein person funnen død etter bustadbrann i Nordland

innenriks

– Vi er ganske trygge på at det er den sakna mannen som er funnen. Det er ingen andre som er meldt sakna etter brannen. Den døde blir no send til obduksjon for avklaring av dødsårsak og formell identifisering, seier lensmann for Ytre Helgeland, Tom Andre Giertsen, til NTB.

Pårørande er varsla om funnet av den døde personen.

Nordland politidistrikt opplyste i ei pressemelding tidlegare onsdag at dei ved 8.30-tida fekk melding om brann i eit bustadhus på Dønna.

Ifølgje politiet er huset brunne ned, og ein personbil som stod på tomta, er utbrunnen.

– Det var ein forbipasserande som oppdaga brannen og varsla nødetatane, opplyste politiet.

Politiet har sett i verk etterforsking for å avklare hendingsgangen og prøve å finne brannårsaka.

