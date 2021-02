600 evakuerte fekk reise heim igjen i Gjerdrum

innenriks

Det vart bilkø ved sperringane i Gjerdrum onsdag ettermiddag.

Blant dei som stod i bilkøen, var Zahed og Alyie Tahai. Dei bur i Nystulia, heilt inntil der sperringane for den nye evakueringssona er. Då NTB møtte dei på Ask like før innsleppet, var dei spente på korleis det ville bli å komme tilbake til heimen. Dei var derimot sikre på at dei ikkje kjem til å flytte tilbake med ein gong.

– Vi får sjå. Vi kan ikkje bestemme no når vi skal komme tilbake. Vi vil gjerne tilbake til leilegheita vår, vi trivst veldig godt her, seier Alyie etter å ha fått sett leilegheita igjen.

– Det er ikkje enkelt. På ein måte er det fint å komme hit. Men det ville vore eit mareritt å komme tilbake for å sove her no, seier Zahed.

Dei har budd i leilegheita sidan 2012. Dei fortel at dei vakna av lydane frå skredet om natta 30. desember. Ein lyd dei først trudde var frå ein brøytebil.

– Tungt å tenkje på

Då dei skjønte at det var noko anna, var Zahed raskt ute for å vekkje fleire naboar.

Blant dei var Runa Torvø og Lars Knutsen, som også kom heim igjen like etter at sperringane vart fjerna onsdag ettermiddag. Torvø var raskt borte for å helse på då ho såg ekteparet utanfor heimen.

Alyie Tahai fortel at det er spesielt å tenkje på at dei ikkje er mange meterane unna skredområdet.

– Det er litt tungt. Det ligg tre personar der, det er tungt å tenkje på, seier ho.

200 framleis evakuert

Om lag 600 bebuarar kunne flytte heim onsdag. Drygt 200 bebuarar er framleis evakuerte etter skredet.

Endringa i evakueringsområdet kjem etter at Noregs vassdrags- og energidirektorat måndag kom med ei ny vurdering.

Områda som no blir opna, er: Viervangen, Ingelstun, Hagaveien, Ingelstuhagan, Nystuguta (med unntak av husnummer 4), Gjerdrum Bo- og behandlingssenter (Nystuen 1), Nordre deler av Nystulia (husnummer 67-148) og friområde og jorde nord og vest for Viervangen.

