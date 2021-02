600 bebuarar fekk reise heim igjen etter Gjerdrum-skredet

innenriks

Det vart bilkø ved sperringane i Gjerdrum onsdag ettermiddag.

Blant dei var Zahed og Alyie Tahai som bur i Nystulia 105, heilt inntil der sperringane for den nye evakueringssona er.

Då NTB møtte dei på Ask like før innsleppet, var dei spente på korleis det ville bli å komme tilbake til heimen. Dei var derimot sikre på at dei ikkje kjem til å flytte tilbake med ein gong.

Endringa i evakueringsområdet kjem etter at Noregs vassdrags- og energidirektorat måndag kom med ei ny vurdering.

Om lag 600 bebuarar vil frå onsdag kunne flytte heim, medan drygt 200 bebuarar framleis er evakuerte etter skredet 30. desember.

