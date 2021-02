Young Bloods-leiar frifunnen for kidnapping

innenriks

I juni i fjor vart 30-åringen dømd til sju års fengsel i Oslo tingrett for medverknad til drapsforsøk og kidnapping, men i Borgarting lagmannsrett vart han frikjend for kidnapping.

Mannen, som har sete i varetekt sidan 2018, vart i lagmannsretten likevel dømt til to år og åtte månaders fengsel for medverknad til drapsforsøk. Dermed blir dommen sett på som ferdigsona.

Norskalbanaren vart dømd etter at ein mann frå ein rivaliserande kriminell gjeng vart skoten i bekkenet med hagle i 2012, men frifunnen for å ha halde ein familiefar fanga og torturert i to døgn i 2015.

– Klienten min er domfelt i tråd med eiga erkjenning. Han er svært tilfreds med å ha fått ei rettferdig behandling og ein rettferdig dom i lagmannsretten, seier forsvarar Øyvind Bratlien til TV 2.

To andre menn i 30-åra, som i Oslo tingrett vart dømde til høvesvis to år og to år og tre månader i fengsel, vart i lagmannsretten frifunne, skriv Aftenposten. I tillegg er ein fjerde mann dømt til to år og åtte månader i fengsel, medan to andre vart dømde til høvesvis åtte månader og 30 dagar i fengsel.

I dommen til lagmannsretten står det at mannen har beskrive at han «var ein «brobygger, initiativtakar og samlingspunkt». Samtidig har han nekta for at han kunne bestemme kva andre personar skulle gjere eller ikkje gjere.

