Tidlegare toppidrettsutøvar dømd for overgrep mot jenter

Påtalemakta hadde tiltalt mannen i 30-åra frå Vestland fylke etter at det vart funne 533 bilete og 43 videoar som viste seksuelle overgrep mot barn i alle aldrar, skriv NRK. Han var òg tiltalt for å ha utført overgrep mot to jenter mellom 14 og 16 år hausten 2018. Over internett fekk han jentene til å filme medan dei utførte seksuelle handlingar på seg sjølve. Overgrepa skjedde over fleire månader men han pleidde kontakten med dei to jentene over Snapchat.

Mannen er ein tidlegare toppidrettsutøvar innan idretten sin og har òg fungert som trenar på heimstaden. Under rettssaka tilstod han alle forhold heilt utan atterhald og fekk strafferabatt, men domstolen seier at dei av sterke allmennpreventive omsyn ikkje kjem utanom ein dom på fengsel utan vilkår for den tiltalte.

Retten har òg dømt mannen til å betale ei erstatning på 70.000 kroner til den eine av jentene, og 35.000 kroner til den andre.

Rettssaka mot mannen gjekk bak lukka dører av omsyn til partane i saka.

