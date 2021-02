Riksrevisjonen: UD har for dårleg kontroll på våpeneksporten

innenriks

– Undersøkinga vår viser mange svakheiter i Utanriksdepartementets saksbehandling. Mange av vurderingane til departementet av mottakarland er knappe, overflatiske og lite oppdaterte. I fleire tilfelle manglar det ei tilfredsstillande skriftleg vurdering i behandlinga til departementet av enkeltsøknader om eksportlisens, seier riksrevisor Per-Kristian Foss i ei pressemelding.

Mellom anna kritiserer Riksrevisjonen vurderingane som er gjort i samband med sal av våpen til Emirata, som er sterkt engasjert i borgarkrigen i Jemen. I tillegg har innkjøpsselskapa i landet gjentekne gonger brote FNs våpenembargo mot Libya.

Våpen og ammunisjon som er produsert i Noreg, skal i utgangspunktet ikkje blir selt til område der det er krig, eller krig truar, som følgje av eit Stortingsvedtak i 1959.

Emirata blir sett på som frihamn

Utanriksdepartementet (UD), Politiets tryggingsteneste (PST) og Tolletaten skal gjere grundige vurderingar av dei politiske forholda i alle land Noreg eksporterer våpen til. I tilfellet Emirata har PST og Tolletaten sett på landet som ei slags frihamn, med lite kontroll på vidaresal av våpen. Dette har ikkje UD teke opp med dei to etatane.

– Noreg skal vere ein ansvarleg eksportør av våpen. I denne saka manglar Utanriksdepartementets avgjerdsgrunnlag viktig informasjon som utdjupar risikoen for at materiellet hamnar på uønskte hender. Det er alvorleg at departementet ikkje har teke vare på Stortingets føresetnad om at grundige førehandsvurderingar er den viktigaste sikringa mot at norsk materiell hamnar på avvegar, seier Foss.

Refs òg til PST og Tolletaten

Sjølv om det er Utanriksdepartementet som får mest refs i rapporten, går heller ikkje PST eller Tolletaten fri. PST jobbar for lite med førebygging, sjølv om dei følgjer opp konkrete saker.

– Små bedrifter er ikkje alltid klar over det militære potensialet i varene og tenestene dei lagar. Det er PSTs jobb å drive oppsøkjande verksemd overfor aktuelle bedrifter, men det gjer dei veldig sjeldan. Då aukar faren for at produkta hamnar på feil hender, seier Foss.

Tolletaten kontrollerer på si side ikkje meir enn 10 prosent av deklarasjons- og lisensdokument for eksport av såkalla «fleirbruksvarer,» altså produkt som kan brukast både sivilt og militært.

Riksrevisjonen sender tilrådingar til alle tre departementa som er involverte i eksportkontrollen i våpensektoren. Utanriksdepartementet blir beden om å sørgje for at vurderingane deira blir baserte på ein meir grundig og systematisk gjennomgang av Stortingets kriterium, Justis- og beredskapsdepartementet får tilråding om at PST styrkjer den førebyggjande innsatsen sin på området. Finansdepartementet blir rådd til å få Tolletaten til å styrkje kontrollen på feltet sitt.

