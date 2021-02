Redd barna om Riksrevisjonens våpeneksportkritikk: – Ein varsla skandale

innenriks

– Dette er ein varsla skandale om systemsvikt, seier politikk- og kommunikasjonsdirektør Gunvor Knag Fylkesnes i Redd barna til NTB.

Riksrevisjonen skriv tysdag om den statlege kontrollen av norsk våpeneksport. Dei meiner det er betydeleg risiko for at norsk krigsmateriell hamnar i borgarkrigen i Jemen på grunn av sviktande kontroll frå Utanriksdepartementet, stikk i strid med norsk politikk. Særleg er det norsk våpeneksport til Dei sameinte arabiske emirata som hamnar under lupa.

Også SV-leiar Audun Lysbakken tek skandale-omgrepet i bruk.

– Det er totalt uakseptabelt at vi ikkje har betre kontroll på om Noreg eksporterer våpen som kan brukast til krig og undertrykking, seier han.

Han ber stortingsfleirtalet vere med på forslag for å skjerpe inn eksportkontrollen.

– Dette er ein alvorleg rapport, seier Anniken Huitfeldt (Ap). Ho er leiar av Stortingets utanriks- og forsvarskomité.

Ho peikar på at Emirata deltok i borgarkrigen i Jemen frå 2015, men at det vart eksportert våpen og krigsmateriell til landet frå Noreg for 163 millionar kroner i 2016 og 2017.

Huitfeldt er likevel ikkje samd i at sjølve systemet for eksportkontroll er for dårleg.

– Det er eit fornuftig system at kontrollen med forsvarseksport skjer i to trinn – først ein generell kontroll av aktuelle mottakarland, så ei eiga vurdering av kvar enkelt eksportlisens, seier ho.

– Regjeringa av legitimert slag av krigsmateriell til autoritære regime som Oman og Saudi-Arabia på eit grunnlag som ifølgje Riksrevisjonens gjennomgang har vore syltynt. Det er ei skam for Noreg som fredsnasjon, seier leiar Embla Regine Mathisen i Changemaker.

(©NPK)