Nav fekk 13.800 nye søknader om dagpengar i veke fire

innenriks

Delen av dagpengesøknadene som kjem av permitteringar var på 73 prosent.

– Vi må tilbake til april for å finne ei enkeltveke der Nav har fått fleire søknader om dagpengar, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Flest dagpengesøknader var det frå personar som jobba innan varehandel (5.300), overnattings- og serveringsverksemd (2.200) og forretningsmessig tenesteyting (1.100). Om lag to av tre dagpengesøknader kom i Oslo og Viken og må sjåast i samanheng med smitteutbrotet i Nordre Follo og etterfølgjande smitteverntiltak.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier at dei gjer alt dei kan for å unngå at koronakrisa endar i ei varig arbeidsløysekrise.

– Strenge smitteverntiltak og eit tilnærma nedstengt samfunn i det sentrale austlandsområdet gjer at fleire blir permitterte og arbeidsledige. Det ser vi tydeleg på tala som kom i dag, seier han.

Røe Isaksen viser til nye tiltak som regjeringa informerte om fredag, for å sikre at levedyktige jobbar ikkje forsvinn.

Tysdag er det registrert 207.300 heilt ledige, delvis ledige og arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav. Det er 5.900 fleire enn førre veke. Talet på arbeidssøkjarar er no tilbake på same nivå som i starten av september.

127.300 personar er registrerte som heilt ledige hos Nav, ifølgje førebelse tal. Dette utgjer 4,5 prosent av arbeidsstyrken.

(©NPK)