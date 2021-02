Kommunelegar ikkje informerte om FHIs åtvaringar om vinterøvingar

innenriks

I alt 93 utanlandske soldatar som skulle delta på vinterøvingar i Nord-Noreg, har fått påvist koronasmitte. Kommunelegar vart ikkje involverte i planlegginga og fekk heller ikkje vite om åtvaringane frå Folkehelseinstituttet (FHI), skriv NRK.

– Det var ønskjeleg frå vår side å vere involvert i planlegginga. Vi kom først inn då dei første smittetilfella vart kjende. Vi kunne nok ha bidrege til ein meir robust plan viss vi hadde vorte involverte på eit tidlegare tidspunkt, seier kommuneoverlege Vidar Bjørnås, i Bardu og Målselv til kanalen.

FHI og Helsedirektoratet åtvara i lang tid mot øvingane i Indre Troms i februar, og 26. januar avlyste regjeringa den allierte vinterøvinga.

Dei første utanlandske soldatane kom til Troms og Nordland i januar for å delta i vintertrening i arktiske omgivnader. Til saman skulle 3.000 allierte soldatar delta på øvingane Rein 1 og Joint Viking saman med 7.000 norske soldatar.

Fleire andre kommuneoverlegar seier dei er kritiske til opplegget.

– Hæren har hatt kontroll og sett av dedikerte fasilitetar for innreisekarantene, og dessutan isolasjon for dei allierte gjennom heile perioden, skriv talsperson Eirik Skomedal i Hæren til NRK.

Noregs Offisersforbund (NOF) er blant dei som har kritisert regjeringa for ikkje å ha lagt til rette for at øvinga kunne bli gjennomført.

– Det verkar som det er teke litt for lett på smitteverntiltaka i samband med øvinga, sa NFO-leiar Torbjørn Bongo til Klassekampen måndag.

Øvinga Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar.

