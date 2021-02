Fleirtal for å skrote helseattest på førarkort for eldre

innenriks

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget kom med si innstilling tysdag ettermiddag. Transportpolitisk talsperson i SV Arne Nævra seier at dette særleg vil komme eldre i distrikta til gode, der det finst få alternative transportmoglegheiter.

– Endeleg blir det mogleg å få vekk eit krav mange eldre har følt både unødvendig, stigmatiserande og respektlaust. Eg er glad for at fleirtalet i komiteen er samde med oss i dette, skriv Nævra til NTB.

– For mange av dei 60.000 med førarkort over 80 år, spesielt i distrikta, kan 2021 bli eit gledesår. No skal ikkje nedverdigande helseattest og kanskje følgjande, tilfeldige, kognitive testar ta frå dei moglegheita til å køyre til nærbutikk, eller kommunesenter, seier han.

(©NPK)