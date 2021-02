FHI: AstraZeneca-vaksinen blir truleg ikkje godkjend for personar over 65 år

innenriks

– Det ligg an til at AstraZeneca-vaksinen blir godkjend for personar under 65 år, stadfestar Geir Bukholm i FHI overfor VG.

Etter å ha vurdert om vaksinen skal tilrådast å brukast for folk over 65 år, ser det ut til at det berre er personar i aldersgruppa 18 til 65 år som skal få denne vaksinen. Dei som er eldre, vil dermed få RNA-vaksinane frå Pfizer/Biontech og Moderna.

Dermed føyer Noreg seg inn i rekkja av land som ikkje tilrår vaksinen til den eldste delen av befolkninga.

Årsaka til at AstraZeneca-vaksinen ikkje har vorte godkjend for eldre i ei rekkje land, er at det har vorte påpeika at det ikkje finst nok informasjon for å kunne fastslå at vaksinen er effektiv på eldre pasientar.