FHI: – Skeivprioritering av vaksinar vil gi ein falsk tryggleik

– Eg forstår godt det utolmodet og omtanken enkelte kommunar har for eigne innbyggjarar når dei ber om å bli prioriterte fordi dei opplever at smittepresset hos dei er høgt og rammande for lokalsamfunnet, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) er blant dei som har teke til orde for at regjeringa bør prioritere område med høgt smittetrykk.

Bukholm seier at slik situasjonen er no, skal det mykje til før dei vil tilrå å prioritere enkelte geografiske område.

– Oppgåva vår er å sjå heile dette biletet, og det vi ser enn så lenge, er at ei slik skeivprioritering vil gi ein falsk tryggleik for den prioriterte regionen, og framleis er målet med vaksinen å redusere dødsfall og tapte leveår i heile Noreg, seier Bukholm.

Ifølgje Bukholm må svært mange blir vaksinerte, og vaksinen må ha ei betydeleg evne til å hindre smitte, dersom ei skeivfordeling av vaksine skal føre til eit redusert smittepress i ein region. Det betyr ifølgje smitteverndirektøren òg at ein vaksinasjon i ein prioritert region ikkje nødvendigvis vil føre til at smitteverntiltaka kan reduserast vesentleg.

