Barn og unge sleit meir psykisk i fjor enn året før

innenriks

Talet på polikliniske konsultasjonar og døgnopphald innan psykisk helsevern for barn og unge auka i fjor samanlikna med året før.

Det var òg fleire barn og unge som kontakta fastlegen for psykiske problem i siste halvdel av 2020 enn i same periode i 2019. Det opplyser Helsedirektoratet. Direktoratet nemner ingen samanheng mellom koronapandemien og fjorårets utvikling i nyheitsmeldinga som vart lagt ut tysdag.

Sju prosents auke

Det vart utført 7 prosent fleire polikliniske konsultasjonar for barn og unge i psykisk helsevern i 2020 samanlikna med 2019. Totalt vart det utført nær 900.000 slike konsultasjonar i 2020.

Talet på døgnopphald var òg høgare i 2020 enn i 2019. I november og desember var det høvesvis 28 og 6 prosent fleire døgnopphald enn i tilsvarande periode året før.

Samla for 2020 var talet på døgnopphald 8 prosent høgare enn i 2019. Dette var i hovudsak knytt til fleire døgnopphald som umiddelbar hjelp i andre halvår.

Fleire vaksne til konsultasjonar

Talet på polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne auka òg, men her gjekk talet på døgnopphald noko ned.

Førebelse tal for psykisk helsevern blant vaksne for heile 2020 viser at det var 8 prosent fleire polikliniske konsultasjonar og omtrent 8 prosent færre døgnopphald samanlikna med 2019.

Totalt vart det utført om lag 1,87 millionar polikliniske konsultasjonar for vaksne i psykisk helsevern i 2020.

(©NPK)