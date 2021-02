innenriks

Det vedtok kommunen i eit møte i kriseleiinga måndag.

– Vi meiner det er nødvendig å sørgje for at det ikkje blir halde arrangement der mange personar samlast på tvers av kommunegrenser. Dette gjer vi for å førebyggje spreiing av det muterte viruset, seier ordførar Anne Rygh Pedersen (Ap).

Forbodet mot arrangement med deltakarar frå andre kommunar blir fastsett i ei forskrift som gjeld til 15. februar.

