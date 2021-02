Over 20.000 lærarar manglar framleis fordjuping

innenriks

22 prosent av mattelærarane, 34 prosent av engelsklærarane og 16 prosent av norsklærarane må framleis melde seg opp til fordjuping. Til saman manglar omkring 21.250 lærarar framleis fordjupinga dei treng, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding

Departementet presiserer at nokre av lærarane kan dukke opp i statistikken fleire gonger, altså mangle fordjuping i to eller fleire fag.

Hausten 2025 må alle lærarar som skal undervise i dei tre såkalla basisfaga, ha minimum 30 studiepoeng i desse faga, 60 poeng for ungdomsskulelærarar. Ifølgje Kunnskapsdepartementet har talet på lærarar som ikkje oppfyller dette kravet, sokke med over 12.000 sidan 2015.

– Vi veit at skulane står i mykje no, men smittesituasjonen blir forventa å bli betre til hausten. Derfor er det viktig at kommunane legg ein plan for korleis dei kan oppfylle kravet til fordjuping. Mange lærarar ønskjer fagleg påfyll, og dei som har gjennomført vidareutdanning, meiner sjølv dei har vorte betre til å undervise, seier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Søknadsfristen er 1. mars.

