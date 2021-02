Oslo opnar for innandørs og utandørs fritidsaktivitetar for barn til og med ungdomsskulealder

innenriks

Det har vore full stans i alle innandørs fritidsaktivitetar for barn over 13 år sidan midten av november. Den siste veka har det vore stans i fritidsaktivitetar innandørs og utandørs for alle aldersgrupper.

– Det blir opna for fritidsaktivitetar og idrett utandørs og innandørs for barn og unge til og med ungdomsskulealder. For første gong sidan november kan dei som går på ungdomsskulen ta opp att fritidsaktivitetar innandørs, seier byrådsleiar Raymond Johansen.

Det blir òg opp opna for eit meir ordinært tilbod på fritidsklubbane for barn og unge til og med ungdomsskulealder.