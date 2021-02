Offisersforbundet kritisk til avlyst vinterøving

innenriks

Øvinga skulle etter planen starte 8. februar. Styrkar frå USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland skulle delta, men på grunn av smitteutbrotet i Nordre Follo vart øvinga avlyst førre veke.

NFO-leiar Torbjørn Bongo er kritiske til at regjeringa ikkje klarte å leggje til rette for at øvinga kunne bli gjennomført.

– Det verkar som det er teke litt for lett på smitteverntiltaka i samband med øvinga, seier han til Klassekampen.

Forsvaret trassa fleire gonger åtvaringane til helsestyresmaktene og heldt fram med planen om å gjennomføre vinterøvinga med over 3.000 utanlandske soldatar, skriv Filter Nyheter. Opposisjonen har kravd svar frå regjeringa.

Bongo viser til at norske soldatar som skal til utlandet blir pålagde skjerming, ein førebyggjande karantene før utreise, for å unngå å spreie smitte.

– Eg konstaterer at krava til våre eigne soldatar er atskilleg tøffare enn krava ein la seg på for øvinga, seier Bongo, som påpeikar at treningsnivået blir dårlegare når ei så stor øving ikkje blir gjennomført og at det svekkjer den operative evna.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) påpeikar at den operative evna hadde vore «endå dårlegare om vi ikkje hadde tatt imot allierte styrkar i det heile tatt», i eit skriftleg svar til avisa.

– Det er betre at våre allierte får litt vintertrening når dei er her, enn at dei ikkje hadde komme i det heile tatt», svarer forsvarsministeren og vil ikkje vere med på at det medførte auka risiko for sivilsamfunnet: – Vi har ikkje registrert smitte frå allierte til norske styrkar eller frå allierte til sivilsamfunnet, skriv han.

