Ny Equinor-høyring i kontrollkomiteen

innenriks

Riksrevisjonen konkluderte i rapporten sin i desember med at Olje- og energidepartementet ikkje hadde stilt tydelege nok forventningar til openheit i Equinors offentlege rapportering om dei store tapa i utlandet.

Rapporten kom etter at Dagens Næringsliv skreiv om manglande kontroll i Equinors amerikanske verksemd der tapa no er over 200 milliardar kroner.

Leiar av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen (Ap), seier komiteen vil halde ei høyring om rapporten, skriv avisa.

– Vi vil på møtet i komiteen på tysdag vedta å innkalle til ei høyring, sa Andersen i eit webinar arrangert av kampanjen PWYP (Publish What You Pay).

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har òg teke opp att saka om Equinors verksemd i Angola.

I same webinar gjentok riksrevisor Per-Kristian Foss kritikken av departementet.

– Funna er ikkje berre ganske klare, dei er veldig klare. Dei gir eit bilete av eit departement som ikkje har opptredd som ein profesjonell og informert eigar i mange år, sa Foss.

Olje- og energiminister Tina Bru skriv i ein e-post til avisa at ho «selvsagt vil stille og svare på de spørsmål komiteen har», dersom det blir høyring. Tidlegare i haust fekk departementet kritikk av eit fleirtal i energi- og miljøkomiteen for eigarhandteringa.

