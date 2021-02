Jakta på det muterte viruset: – Vi kjenner på tidspresset

innenriks

Det muterte koronaviruset held fram med å dukke opp fleire stader i Noreg. Noko som har fått mykje omtale den siste tida, er tida det tek å sjekke positive koronaprøver for den muterte koronavarianten.

Tidspresset er definitivt til stades, seier Dag Undlien.

Han er avdelingsleiar for medisinsk genetikk ved Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssjukehus (OUS).

– Det har vi jo tenkt frå starten av, at her må vi tyne tid. Vi skjønte jo til dømes fort at vi måtte sjå på kvelds- og helgearbeid. Viss dette skal vare ei stund, så kjem vi til å setje opp meir faste turnusar, seier han til NTB.

Medan dei positive koronaprøvene blir testa for harde livet, held den britiske mutasjonen stadig fram med å dukke opp rundt omkring i landet.

FHI bad om hjelp

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått kritikk for at sekvenseringa av virusprøver har gått tregt i Noreg samanlikna med mellom anna Danmark. FHI brukte tidlegare 13 dagar på å analysere koronaprøver for det muterte viruset frå Nordre Follo.

Sidan har instituttet teke grep for å prøve å kutte ned tidsprosessen.

I starten av januar vart OUS kontakta av FHI med førespurnad om hjelp til å teste positive koronaprøver for det muterte viruset. OUS har nemleg langt kraftigare datamaskiner, noko som trengst til sekvenseringa.

Prøvene skal gjennom ei rekkje instrument før dei så blir køyrde gjennom sjølve sekvenseringsmaskina. Ho ser nærast ut som ei vanleg kopimaskin, der ho står inst i eit rom på avdelinga på Ullevål.

– Kvifor tek det eigentleg så lang tid?

– Det er fire ting som tek tid. Det er sjølve prøveprepareringa, det brukar vi kanskje éin dag på. Så er det maskina, som brukar cirka 24 timar på å køyre ferdig, seier Undlien.

– Deretter er det til slutt sjølve rekneprosessen der kraftige datamaskiner omarbeider alle dataa, som tek rundt tolv timar. Og til slutt er det sjølve tolkinga der ein avgjer kva type virus ein står overfor, seier han.

Opptrapping blir diskutert

Undlien seier det er grenser for kor mykje ein kan presse ned denne tidsprosessen. Det tek rett nok kortare tid å køyre kvar enkelt prøve. Men for å spare tid samlar dei opp fleire brett med prøver, som blir sekvensert samtidig.

– Skulle vi teke kvar enkelt prøve isolert, så hadde det ikkje gått. Med dei maskinene vi har, så er det ikkje mogleg å komme noko særleg ned under tre dagar, seier han.

Klokka tikkar medan sekvenseringsmaskina skundar seg langsamt. Prøvene som maskina analyserer, er positive koronaprøver som ofte stammar frå smitteutbrot noko tilbake i tid. Derfor er tidsaspektet her ekstra sentralt.

I kulissane står nasjonale og lokale helsestyresmakter og trippar medan dei ventar på svara, som blir sende tilbake til FHI, kommuneoverlegar og andre helseinstansar.

No testar sekvenseringsmaskina om lag 1.000 positive koronatestar i veka. I slutten av førre veke vart det diskutert ei eventuell opptrapping for å kunne auke kapasiteten på avdelinga på OUS.

– Eg trur i alle fall vi skal kunne klare å komme opp i 300 per dag utan å gjere dei heilt store endringane. Viss vi skal krabbe opp mot 800 om dagen, så er vi nøydde til å omdisponere, seier Undlien.

Budsjettkutt

Den muterte koronavarianten, som har fått namnet B117, dukka først opp i Storbritannia, før den raskt spreidde seg til Danmark. Der makta ein tidleg å få testa mange positive koronaprøver for det muterte viruset.

Overfor VG påpeika FHI-direktør Camilla Stoltenberg at kutt i budsjetta til FHI kunne vere noko av forklaringa på tidsforskjellen mellom danskane og testprosessen til nordmennene.

Førre veke forsvarte helseminister Bent Høie (H) FHI-kutta overfor NRK.

– Nokre av krava til effektivisering som FHI har hatt, har nettopp bidrege til at FHI i 2019 la om sin laboratorieaktivitet og gjorde den mykje meir automatisert, noko som har bidrege til ein betydeleg høgare kapasitet på laboratoria der enn tidlegare, sa Høie.

Det muterte viruset har no vorte påvist ei rekkje stader i Noreg den siste tida, seinast i fleire kommunar i Østfold.

