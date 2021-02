innenriks

Flyet skal opp med personell for å ta vare på mannskapa på Forsvarets stasjon på Jan Mayen etter at to kollegaer laurdag omkom i eit skred på øya og skal ha med seg bårene til dei omkomne på veg ned igjen, skriv Forsvarets forum.

Det var Robin Karlsen (31) frå Nordland og Bjørg Kathrine Batalden (57) frå Vestland som omkom i snøskredet på Jan Mayen laurdag ettermiddag. Begge var sivilt tilsette i Forsvaret.

(©NPK)