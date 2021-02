Helsedirektoratet las ikkje bruksrettleiinga for koronavaksinen

innenriks

EU offentleggjorde preparatomtalen til Pfizers vaksine, på ein måte bruksrettleiinga til vaksinen, same dag som den hadde vorte godkjent 21. desember, skriv Dagbladet. Allereie same dag las Statens legemiddelverk dokumentet då dei godkjende medikamentet for bruk i Noreg.

Men då vaksinasjonen starta på norske personar 27. desember vart det gjort med feil sprøytespiss, ein tjukk variant med eit filter, skreiv VG. No blir det undersøkt som det kan ha redusert effekten av vaksinen for dei om lag 20.000 som vart behandla før feilen vart oppdaga.

I Helsedirektoratet innrømmer ein no at ingen der las bruksrettleiinga for vaksinen før behandlinga starta. Først etter ti dagar vart nokon i direktoratet klar over feilen etter tilbakemeldingar om at dei innkjøpte kanylane fungerte dårleg. No beklagar dei.

– I lys av etterpåklokskap burde vi ha lese preparatomtala då den kom. Dette skal ikkje skje igjen, seier avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet til Dagbladet.

Ho seier at bruksrettleiinga vart lesen «rundt 6. januar». At ingen andre reagerte på at feil utstyr hadde vorte sendt ut, baserte seg at andre, mellom anna Folkehelseinstituttet, trudde Helsedirektoratet hadde lese informasjonen.

