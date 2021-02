Hektisk nomineringsaktivitet før fredsprisfrist

innenriks

Blant dei siste til å melde frå om nominasjonen sin var partileiar Audun Lysbakken i SV. Hans val er den internasjonale koalisjonen Campaign to Stop Killer Robots. Kampanjen arbeider for eit forbod mot automatiserte sjølvstyrte våpensystem og ei større regulering av autonom teknologi.

– Vi kan ikkje tillate at autonome våpen får definere konfliktane i framtida. Fredsarbeid handlar om å heve terskelen for bruk av våpen, men drapsrobotar senkar han, seier Lysbakken i ei pressemelding søndag ettermiddag.

Alle medlemmer av nasjonalforsamlingar kan foreslå kandidatar til Nobels fredspris. I 2020 var det Frp-representanten Christian Tybring-Gjeddes nominasjon av USAs dåverande president Donald Trump som fekk mest merksemd.

– Faktisk fekk den nominasjonen større mediemerksemd i desember i fjor enn pristildelinga til FNs matvareprogram, opplyser direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter.

Menneskerettsaktivistar og pressefolk

I år håpar senteret at det blir meir merksemd rundt fredsarbeid. Stortingsrepresentantane ser ut til å ha følgt oppmodinga deira. Tre stykke har valt seg den russiske menneskerettsforkjemparen Aleksej Navalnyj som kandidat: Venstres Ola Elvestuen og Høgre-representantane Mathilde Tybring-Gjedde og Peter Christian Frølich.

– Navalnyj er den klaraste stemma for menneskerettar og demokrati i Russland no. Han er ein modig fridomskjempar som fortener all anerkjenning vi kan gi han, skriv Elvestuen i ein e-post til NTB.

Nobelkomiteen har tildelt fredsprisen til ein russisk menneskerettsaktivist tidlegare: Andrej Sakharov fekk prisen i 1975.

Opposisjonen i Kviterussland nominert

Frå nabolandet Kviterussland har fleire stortingsrepresentantar nominerte opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja. Det dreier seg om Høgres Hårek Elvenes, Arbeidarpartiets Jette Christensen og Geir Toskedal frå KrF.

Christensen nominerer Tikhanovskaja saman med den polske dommarforeininga og Den Ungarske Helsingforskomité, for kampen for demokrati, medan Toskedal nominerer Tikhanovskaja saman med opposisjonspolitikarane Maria Kolesnikova og Veronika Tsepkalo.

– Opposisjonspolitikarane i Kviterussland har eit fantastisk mot. Dei arrangerer fredelege demonstrasjonar, sjølv om styresmaktene aukar valdsbruken mot dei seier Toskedal, som er medlem av utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Fleire nominasjonar til demokratiforkjemparar

Tybring-Gjedde og Frølich har òg nominert den hongkongkinesiske demokratiforkjemparen Martin Lee Chu-ming.

– Martin Lee har fått kallenamnet «demokratiets far» i Hongkong. Han etablerte Hongkongs første demokratiske parti i 1990 og har dedikert livet sitt til å kjempe for demokrati og menneskerettar i Hongkong og Kina, skriv Mathilde Tybring-Gjedde i ein e-post til NTB.

Også Elvestuen har foreslått aktivistar frå Hongkong. Saman med Terje Breivik og Jon Gunnes har han nominert den uavhengige nettstaden Hongkong Free Press. Journalistar og pressefridom er eit gjentakande tema. Venstres Trine Skei Grande nominerer faktasjekkarane i The International Fact-Checking Network. Det same gjer stortingsrepresentant Tore Storehaug frå KrF.

– I ei tid kor falske nyheiter og feilinformasjon spreier seg både i samband med nasjonale val og i pandemien, står nettverket av faktasjekkarar på tvers av landegrenser for ein uvurderleg innsats for å gi innbyggjarane påliteleg og bevisbasert informasjon, seier Storehaug i ei fråsegn til NTB.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre nominerer den filippinske journalisten Maria Ressa og Høgres Sveinung Stensland organisasjonen Reporters Without Borders.

Nato nominert igjen

SVs Petter Eides nominasjon har vekt stor merksemd. Han foreslår den amerikanske Black Lives Matter-rørsla.

– Då eg leita i bakhovudet for å finne det viktigaste som har skjedd i året som har gått når det gjeld fred og konflikt, så tenkte eg på Black Lives Matter. Det er ei enormt viktig global rørsle som eg har vorte veldig ramma av, seier Eide til Klassekampen.

Framstegspartiets Erlend Wiborg vel å gjere som i fjor, og nominerer Nato til fredsprisen. Han meiner Nato «bare ved sin eksistens har bidratt til å unngå væpnede konflikter i lang tid».

Venstres Carl-Erik Grimstad har nominert vaksineorganisasjonane Cepi og Gavi, medan partikollega Solveig Schytz har valt seg speidarrørsla. Raudt-leiar Bjørnar Moxnes nominerer Folk-til-folk-samarbeidet i Barentsregionen, som inkluderer ishockeyklubben Kirkenes Puckers.

Mange kan nominere

Stortingsrepresentantar er ikkje dei einaste som kan nominere kandidatar til fredsprisen. Blant dei andre kategoriane med nominasjonsrett er universitetsprofessorar innan fleire fag. Dag Øistein Endsjø, som er professor i religionsvitskap ved Universitetet i Oslo, har nominert den britiske antropologen Jane Goodall og FNs naturpanel IPBES.

– Når vi står overfor ei truande naturkrise, brukar Jane Goodall og FNs naturpanel vitskap for å inspirere til handling og internasjonalt samarbeid for å verne fred og eit sunt miljø for framtidige generasjonar, skriv Endsjø i grunngivinga si.

Margunn Bjørnholt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) har nominert feministen og miljøaktivisten Marilyn Waring frå New Zealand.

Direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter påpeikar at ikkje alle nominasjonar oppfyller kriteria.

– Det mange ikkje veit, er at å bli nominert ikkje betyr at ein oppfyller kriteria for å få prisen. Det inneber heller ingen heider frå Nobelkomiteens side, seier ho.

