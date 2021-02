Forsvaret forlengjer koronatesting på Svinesund

innenriks

Det er to veker sidan det vart innført obligatorisk koronatest av alle som passerte grensa. For å handtere den auka arbeidsmengda hjelper Forsvaret til med personell frå Heimevernet som i samarbeid med Sivilforsvaret bidreg til testinga.

Støtteoppdraget skulle i første omgang vare til 1. februar, men måndag stadfestar gardesjef Trond Robert Forbregd at jobben held fram.

– Støtteoppdraget på Svinesund er førebels forlengt til 14. februar. Her hjelper Brigade nord, Hans Majestet Kongens Garde og Heimevernet i samarbeid med Halden kommune til med å teste personar som skal over grensa frå Sverige. Styrken på Svinesund har rotert i dag, og no blir den praktiske testinga gjennomført av eit lag med 12 gardistar frå Hans Majestet Kongens Garde, seier Forbregd til NTB.

