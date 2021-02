Forsking på demens og gen heidra med pris

innenriks

Professor Ole Andreassen får demensforskingsprisen frå Nasjonalforeningen måndag. Han er ein pioner som har bidrege til fleire gjennombrot i forståinga av genetiske årsaker til demens, blir det påpeika i grunngivinga.

Han har òg bidrege til å oppdage ein genvariant som vernar mot demens, som kan leggje grunnlaget for utvikling av medisinar som vernar mot Alzheimers sjukdom. Andreassen, som er professor ved Universitetet i Oslo, er psykiater og har òg avdekt at genetisk sårbarheit for demens overlappar med sårbarheit for psykiske lidingar.

Alle bør ikkje teste seg for å sjå om dei har auka risiko for demens, meiner Andreassen, men kunnskapen om genetisk risiko kan vere avgjerande den dagen ein finn ein medisin mot demens.

– Det handlar om å byrje behandling tidleg nok, seier han.

Nasjonalforeningen deler òg ut ein hjarteforskingspris, som i år går til professor Thor Edvardsen ved Oslo universitetssjukehus. Edvardsen har mellom anna vore sentral i forsking på nye metodar for ultralyd og har bidrege til ny forståing av hjartefunksjon ved ulike hjartesjukdommar.

