Fiske frå norske fartøy blir offentleggjorde

innenriks

– Offentleggjeringa av data frå fiskeflåten er i tråd med eit generelt krav i samfunnet om openheit og retten befolkninga har til kunnskap om naturmiljø og utnytting av naturressursar, seier seniorrådgivar Hanne Rasch i Fiskeridirektoratet.

Tilgjengeleggjering av elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMs) vart vedteken i oktober 2019. Dei første dataa er no tilgjengelege på Fiskeridirektoratets nettsider.

Førebels er det berre fiske- og fangstfartøy over 15 meter som må rapportere, men det er vedteke at alle fiske- og fangstfartøy skal påleggjast det same.

