Equinor styrkjer tryggingsarbeidet

innenriks

Resultata støttar ein god trend innan tryggingsresultat dei siste ti åra, men viser òg at det er nødvendig å styrkje tryggingsarbeidet ytterlegare.

– Brannar og andre alvorlege hendingar i 2020 viser at vi ikkje er der vi skal vere med tryggingsarbeidet vårt. Vi styrkjer derfor arbeidet ytterlegare for å drive operasjonane våre med eit endå høgare tryggingsnivå. Framgangen vi ser i talet på hendingar og personskadar viser at vi jobbar med dei rette tiltaka på tvers av selskapet, og det gir inspirasjon til det vidare arbeidet, seier konsernsjef Anders Opedal i ei pressemelding.

I fjor sokk gjennomsnittleg frekvens for alvorlege hendingar per million arbeidstimar frå 0,6 i 2019 til 0,5. Talet på personskadar per million arbeidstimar vart reduserte frå 2,5 til 2,3.

Talet på hydrokarbonlekkasjar på landanlegg og på offshore-installasjonar gjekk opp frå 10 i 2019 til 11 i fjor.

– Vi kan la oss motivere av resultat og forbetring vi får til over tid. Men vi må forstå risiko betre, og vise at vi lærer av tidlegare hendingar ved å unngå nye hendingar, seier Opedal.

(©NPK)