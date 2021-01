Måndag blir det opna 1,5 millionar nye pensjonskontoar

innenriks

Pensjonskonto gjeld dei som jobbar i ei privat bedrift som har innskotspensjon. Viss du ikkje reagerer innan 1. mai, vil pensjonen i dag og tidlegare innskotspensjonar (pensjonskapitalbevis) automatisk blir slått saman.

I norskpensjon.no kan alle sjekke kva slags pensjonar dei har.

Spare gebyr

Målet til regjeringa med eigen pensjonskonto er først og fremst at arbeidstakarane skal få meir pensjon for kvar sparte krone, gjennom lågare gebyr på administrasjon og forvaltning.

– Vi ønskjer òg å gi arbeidstakarane større oversikt, valfridom og eigarskap til eigen pensjon, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Han legg til at eigen pensjonskonto òg vil føre til auka konkurranse på pensjonsmarknaden. Det vil komme kundane til gode gjennom lågare gebyr og større valfridom i plassering av eigen pensjon.

Systemet med eigen pensjonskonto gjeld frå 1. februar fór til saman 1,5 millionar nordmenn.

Det gjeld ikkje offentleg tilsette, dei som har flytta ut av landet eller dei som er arbeidsledige. Det gjeld heller ikkje tilsette med ytingspensjon eller tidlegare fripolisar.

Flytte konto

Det er berekna at forbrukarane vil spare opptil 800 millionar kroner kvart år med systemet med pensjonskonto.

– Forbrukarane som vil tene mest, er dei med fleire pensjonskapitalbevis. Det har lenge vore eit problem at administrasjonsgebyra knytt til små pensjonskapitalbevis et opp gevinsten av sparing. No vil dei fleste administrasjonsgebyra forsvinne, seier fagdirektør Jorge Jensen i Finansportalen hos Forbrukarrådet.

Tilsette med pensjonskonto vil nok nyte av vilkåra som arbeidsgivaren har forhandla fram. Likevel kan det vere smart å vurdere flytteretten du har.

– For mange vil det vere interessante alternativ. Til dømes å ta med seg standardkompensasjonen og heller kjøpe eit billeg globalt indeksfond hos ein sjølvvalt leverandør, seier Jensen.

Standardkompensasjon er gebyret arbeidsgivar ville betalt for forvaltninga di om du hadde vorte hos pensjonsselskapet til arbeidsgivar.

Oversikta over alle gebyra kan du sjå hos Finansportalen frå måndag.

– Billegare

Nordnet er blant sju selskap som tilbyr pensjonskonto, og som skal konkurrere om pensjonskundane.

Sånn som det er i dag, er det berre éin av fire tilsette som veit kva pensjonsleverandør dei har hos arbeidsgivaren, viser ei undersøking frå Nordnet. Dei meiner at systemet med pensjonskonto vil auke interessa for pensjon blant tilsette.

– Vel du ei forvaltning som er billegare enn det du får i standard kompensasjon, vil du få overført differansen på din eigen pensjonskonto. Vel du ei dyrare forvaltning, vil du måtte dekkje differansen sjølv, seier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

Selskapet Storebrand er blant selskapa som varslar at dei ikkje tek gebyr for kontoen.

– Det einaste kunden betaler, er forvaltningshonoraret i fondet kunden vel, seier pensjonsrådgivar Lars-Erik Eriksen i Storebrand. Han viser til at dei, som fleire andre bankar, tilbyr ei fleksibel løysing som gir tilgang til eit breitt investeringsutval.

Tre månader

Tilsette har no månadene fram til 1. mai med å bestemme seg. Det er òg mogleg å gi samtykke med ein gong via norskpensjon.no.

Du kan ikkje reservere deg mot å få ein pensjonskonto. Det er samanslåing av fleire pensjonskapitalbevis du kan reservere deg mot.

Har du fleire arbeidsgivarar med innskotspensjon, får du ein eigen pensjonskonto per arbeidsforhold.

(©NPK)