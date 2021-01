Utval vurderer forbod mot kupping på bustadmarknaden

innenriks

– Eit forbod kan vere ein veg å gå. Det er jo ingen som liker kupping, verken seljarar, kjøparar eller eigedomsmeklarar, seier forbrukar- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne til Finansavisen.

Han er eitt av elleve medlemmer i utvalet. Kupping betyr i korte trekk at ein kjøpar tek direkte kontakt med seljar med bodet sitt, før visning og utanom meklar.

– Det er uheldig at seljarar ikkje får hjelp av eigedomsmeklar ved kupping, dei kan ikkje kontrollere finansiering eller at atterhald lèt seg gjennomføre, som ved vanleg bodrunde, seier Pihl.

Også andre medlemmer i utvalet er opne for å forby praksisen. Erfaringa deira er at talet på kuppforsøk har auka dramatisk i Oslo. Praksisen fører til at ei rekkje visningar blir avlyste og stressar bustadkjøparar.

Eigedomsmeklarutvalet skal etter planen levere utgreiinga si til Finansdepartementet 25. mars.

