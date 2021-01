Troms og Finnmark greier ut oppdeling

innenriks

Dersom det blir raudgrønt fleirtal etter valet til hausten, kan det vedtakast oppdeling av fylket i Stortinget.

– Eg har bede fylkesdirektøren om eit notat som drøftar kva for nokre interne samanslåingsprosessar vi skal fryse inntil avgjerda om reversering er teken i Stortinget, og ei utgreiing på korleis vi skal førebu organisasjonen på å drifte den kommande tida med tanke på at oppløysinga skal gå enklast mogleg for seg, seier fylkesrådsleiar Bjørn Inge Mo (Ap) i ei pressemelding.

Fylkesrådsleiaren har bede fylkesdirektøren om å ferdigstille notatet sitt innan 16. februar.

