Svak oppgang på børsen etter Norwegian-hopp

innenriks

Aksjen til Norwegian Air Shuttle steig frå 56,2 til 63,5 kroner på ein dryg time etter at regjeringa foreslo å gi selskapet eit kriselån på 1,5 milliardar kroner.

Men utover ettermiddagen gjekk det nedover for Norwegian. Ei mogleg forklaring er at regjeringa ikkje kom med ei ny kompensasjonsordning til luftfarten. Regjeringa vil vente med å ta stilling til spørsmålet til etter at rekonstruksjonsprosessen i Norwegian er fullført.

Selskapet avslutta børsveka med ein aksjekurs på 57,9 kroner. Det er ein auke på 8,63 prosent og 4,60 kroner gjennom fredagen.

Telenor var mest omsett med 513,62 millionar kroner. Aksjen enda ned 0,3 prosent. På omsetningslista følgde deretter Equinor (-0,4), Yara (+1,6), Nel (-1,4) og Norsk Hydro (+1,8).

Vinnaren på fredag på hovudindeksen vart Aqua Bio Technology, som steig med 30,7 prosent. I andre enden av skalaen enda Rivert Tech med eit fall på 7,8 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart ved stengjetid på Oslo Børs omsett for 55,03 dollar fatet, ein oppgang på 1,18 prosent sidan opninga.

(©NPK)