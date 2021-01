Regjeringa vil få einsame eldre ut på middag

innenriks

Regjeringa foreslår å gi 30 millionar til dette, melder TV 2. Opplegget kan skje etter kvart som dei eldre i landet blir fullvaksinerte, forhåpentleg etter påske.

– Det er veldig mange eldre som under pandemien har sete åleine, særleg dei som bur åleine, og no kan kommunane planleggje for at dei blir inviterte ut på eit måltid med andre, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie til kanalen.

Tiltaket er basert på erfaringar frå Mandal på Sørlandet, der dei har eit konsept der fleire restaurantar serverer utvalde retter til 120 kroner til eldre på dagtid. I tillegg bidreg taxinæringa med køyring til og frå for dei som har behov for det.

