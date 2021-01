Nye koronatiltak for over 16 milliardar kroner

innenriks

– Dei strenge smitteverntiltaka er svært belastande for mange, men forslaga vi legg fram i dag, gjer situasjonen litt lettare for dei som er hardast ramma, seier statsminister Erna Solberg (H).

Totalt foreslår regjeringa å setje inn 22 tiltak på formål som omfattar kultur, næringsliv, skule og utdanning og sosiale forhold. Det kom fram på ein pressekonferanse fredag.

Oljepengebruken i statsbudsjettet vil auke med 18,6 milliardar kroner som følgje av dei nye krisetiltaka regjeringa foreslår. Dermed ligg det an til ein oljepengebruk i 2021 på 363,2 milliardar kroner dersom forslaget blir vedteke. Uttaket i prosent frå oljefondet blir på 3,3 prosent.

– Det vi legg fram i dag, kjem på toppen av eit allereie vedteke budsjett med omfattande tiltak. I tillegg følgjer vi opp oppmodingsvedtaka frå Stortinget, seier Solberg.

7 milliardar til næringslivet

Tiltak for rundt 7 milliardar kroner er særleg retta mot næringslivet. Det mest sentrale enkelttiltaket er ei forlenging av kompensasjonsordninga for stort omsetningsfall, som det blir løyvd 4 milliardar kroner til. Kommunane får 1 milliard kroner til å kompensere eigne verksemder, viss forslaget blir vedteke.

– Dei strenge smitteverntiltaka er svært belastande for næringslivet i heile landet. Tiltaka er ei blanding av direkte kompensasjon og tiltak som skal støtte omstilling og aktivitet, seier næringsminister Iselin Nybø (V)

Regjeringa foreslår dessutan å gi Norwegian eit kriselån på 1,5 milliardar kroner som ein del av krisepakken. Samtidig foreslår dei 3 milliardar til deltaking i eit obligasjonslån til flyselskapet.

– Eit slikt obligasjonslån vil Norwegian nytte til å nedbetale uteståande under garantiordning for luftfarten, står det i proposisjonen regjeringa la fram fredag.

Studentane fornøgd

I tillegg kjem det mellom anna 1,1 milliardar kroner for å hindre fråfall blant studentar.

– Vi veit at situasjonen er svært krevjande for mange studentar og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliardar kroner i tiltak til barn, unge og studentar, seier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

Studentane rosar regjeringa for å etterkomme bønna deira om hjelp.

– Krisepakken som no ligg på bordet, har mange gode forslag som treffer breitt. Studentane har etterspurt ein krisepakke sidan i haust, og vi er glade for at regjeringa har teke med seg fleire av innspela til studentane, seier Andreas Trohjell, leiar av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Krisetiltak mot arbeidsløyse

Krisepakken frå regjeringa inneheld ein milliard kroner ekstra for å hjelpe arbeidsledige, permitterte og Nav.

– Arbeidsløysa er framleis svært høg, og vi må gjere alt vi kan for å unngå at koronakrisa endar i ei varig arbeidsløysekrise. Derfor kjem vi no med kraftfulle tiltak for å hjelpe fleire tilbake i jobb. Med denne pakken rustar vi oss for tida etter krisa, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

100 millionar kroner skal gå til tettare oppfølging av ledige og permitterte, særleg dei som har vore utan jobb lenge. 200 millionar kroner går til tiltaksplassar, 140 millionar kroner til den såkalla ungdomsinnsatsen og 284,5 millionar kroner til kompetanseheving.

Dessutan skal Nav få 320 millionar kroner til å ruste opp apparatet sitt.