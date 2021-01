Nav-spådom: Fleire utanfor arbeidslivet, men mangel på arbeidskraft

innenriks

I tillegg ventar dei at Noreg vil mangle arbeidskraft innan særleg yrkesfag og helsefag, at det er auka risiko for at fleire hamnar utanfor arbeidslivet, og at folk må oppdatere kompetansen sin oftare, skriv NRK.

– Koronapandemien speedar opp omstillingsbehova i arbeidslivet. Både arbeidsgivarar og arbeidstakarar må vere førebudd på at arbeidslivet kan endre seg ganske raskt, seier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Nav skriv òg at velferdsstaten vil bli utfordra av den aldrande og meir sentraliserte befolkninga.

Særleg ufaglærte i lågkompetansejobbar risikerer å hamne utanfor arbeidslivet, og det gir òg risiko for at inntektsforskjellane held fram med å auke. Imedan vil høgt utdanna og yrkesfagutdannede ha låg arbeidsløyse, og dermed vil arbeidsgivarar slite med å finne oppdatert kompetanse.

– Vi får både fleire som risikerer å hamne utanfor arbeidslivet, samtidig som vi kjem til å ha større behov for arbeidskraft. Det er eit kjempeparadoks, når vi veit at Noreg skrik etter faglært arbeidsplass i ein normalsituasjon, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

