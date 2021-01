NHO: Luftfarten framleis utan kompensasjonspakke

innenriks

Administrerande direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart meiner at det er urimeleg at regjeringa heller ikkje i denne krisepakken vil kompensere noko av dei økonomiske tapane dei norske flyselskapa har hatt som følgje av reiserestriksjonane til regjeringa.

– Regjeringas forslag til tiltak for norsk luftfart er ein stor skuffelse for bransjen, seier Lothe

Han seier at dette no er den einaste ramma næringa som ikkje har fått noka form for kontantkompensasjon, trass i eit omsetningstap i fjor på meir enn 16 milliardar kroner som følgje av pandemien.

– Regjeringa set no døra på vidt gap for at utanlandske selskap med sterk økonomi kan presse ut norske aktørar. Dette set norske arbeidsplassar og eit heilskapleg flytransporttilbod i spel, seier Lothe.

