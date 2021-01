Legemiddeltilsynet trur AstraZeneca-vaksinen kjem tidleg neste månad

innenriks

– Den kjem til Noreg så fort som mogleg. Allereie tidleg i februar skal han vere i Noreg, seier fagdirektør Steinar Madsen til NTB.

Fredag vart vaksinen godkjend for alle over 18 år, og det er ikkje gjort noko unntak for dei aller eldste, slik det var snakk om i forkant.

– Det har vore få personar over 65 år som har vore med i studiane, slik at det har vore ein diskusjon om ein har nok data. Men vi veit frå tidlegare at det vanlegvis er slik at eldre personar har effekt av vaksinasjonen, seier Madsen og legg til:

– Men det gjer at det blir ei lita grad av uvisse når det gjeld effekt hos dei aller eldste, fordi ein ikkje har data på det.

Fagdirektøren seier AstraZeneca har ei lågare verngrad enn dei to vaksinane som er godkjende i Noreg (Pfizer/Biontech og Moderna), og at det no er opp til Folkehelseinstituttet å ta ei avgjerd om korleis vaksinen skal brukast i Noreg.

Det var venta at Noreg ville få 1,12 millionar dosar av AstraZeneca i februar, men 22. januar vart det kjent at Noreg får rundt 1 million færre dosar enn venta.

