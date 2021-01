innenriks

– Eg er glad for at EMA tilrår at AstraZeneca-vaksinen blir godkjend, seier Høie i ei pressemelding.

Men:

– Noreg var opphavleg førespegla om lag 1,1 millionar dosar av vaksinen i februar, men for ei veke sidan nedjusterte AstraZeneca prognosane til i underkant av 200.000. I denne situasjonen er det viktig at dei europeiske landa held fram med å arbeide saman for å auke tempoet i produksjon og forsyning av vaksinar, seier han.

