Fleire personar lettare skadde i gasseksplosjon i verft på Stord

innenriks

Det skriv Sørvest politidistrikt på Twitter.

– Eg har ikkje så veldig mykje eg kan seie førebels, men stadfestar at det har vore ein eksplosjon. Gass vart tend i ein kolvert på verftsområdet. Vi jobbar med å få oversikt over situasjonen, seier kommunikasjonsarbeidar Odd Naustdal i Aker Solutions til E24.

Det var avisa Sunnhordland som først melde om eksplosjonen.

Ifølgje nettstaden kom meldinga om eksplosjonen klokka 11.47. Fem personar som var i nærleiken av eksplosjonen er sende til bedriftshelsetenesta for å greie ut skadeomfanget. På Twitter skriv politiet at dei fekk melding om eksplosjonen klokka 12.29 og at dei involverte er lettare skadde.

NTB har vore i kontakt med Stord brann og redning som stadfestar at dei er varsla om eksplosjonen, men at det ikkje har vore behov for å sende brannmannskap til verftet.

Ifølgje E24 er òg Arbeidstilsynet orientert.

