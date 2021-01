innenriks

Etter Folkehelseinstituttets vekevise vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringa vedteke at dette området går frå gult til raudt på smittekartet for Europa. Dermed blir òg reiserådet endra.

Endringa gjeld frå midnatt, natt til måndag 1. februar.

